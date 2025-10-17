Ladispoli campione d’Italia di Paratriathlon per la settima volta consecutiva

Successo travolgente per il team guidato da Gianluca Cacciamano alla Grand Final di San Benedetto del Tronto. Pioggia di ori e riconoscimenti regionali, con l’esordio brillante di Christian Dram.

Ladispoli – Il Team Triathlon di Ladispoli ha scritto un’altra pagina d’oro nella sua storia sportiva, conquistando il titolo di Campione d’Italia per la settima volta consecutiva. L’impresa è stata compiuta lo scorso 11 ottobre 2025, in occasione del Paratriathlon Sprint di San Benedetto del Tronto, valido come Grand Final del circuito IPS 2025.

Nella splendida cornice marchigiana, gli atleti ladispolani hanno dominato le gare individuali sulla distanza sprint (750 m nuoto, 20 km ciclismo, 5 km corsa), portando a casa risultati straordinari.

Trionfo Individuale E Classifica Finale

Guidato dal coach Gianluca Cacciamano, il team ha raccolto una vera e propria pioggia di medaglie e piazzamenti di prestigio che hanno garantito il primato nazionale nella classifica a squadre:

Niccolò Basso (PTM1): Vincitore assoluto della classifica maschile del circuito.

Vincitore assoluto della classifica maschile del circuito. Martina Abaterusso

Fabrizio Suarato (PTS3)

Alessandro Mannella con guida Gianluca Basso (PTVI)

con guida Daniele Nobili (PTS2)

Da sottolineare anche l’ottimo debutto di Christian Dram, che alla sua prima gara ha conquistato un incoraggiante 6º posto.

L’Orgoglio Dell’Amministrazione E Della Fitri

Il successo costante del team non passa inosservato. Il consigliere delegato ai rapporti con le federazioni e gli enti sportivi, Stefano Fierli, ha espresso la soddisfazione dell’amministrazione:”Il Team Triathlon di Ladispoli continua costantemente a crescere e a mantenersi sempre alla maggiore attenzione e alle pregevoli considerazioni della Fitri (Federazione Italiana Triathlon). Al presidente Fabrizio Ferri e al suo staff vanno i più ampi complimenti e un grazie per quello che fanno per lo sport ladispolano.”

La settima vittoria consecutiva conferma il team Ladispoli come una vera eccellenza nello sport paralimpico italiano, capace di coniugare inclusione, preparazione atletica di altissimo livello e risultati costanti nel tempo.