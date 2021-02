Ladispoli: cambia la viabilità in via delle Primule

Share Pin 1 Condivisioni

La modifica resa necessaria per consentire la realizzazione del palazzetto dello Sport

Cambia la viabilità in via delle Primule. La modifica alla viabilità si è resa necessaria per consentire i lavori nel cantiere dove sorgerà il palazzetto dello Sport.

Da oggi, dunque, fino al termine dei lavori sarà istituito il senso unico di circolazione in via delle Primule, nel tratto compreso tra via delle mimose e via delle petunie e nel parcheggio presente su via delle Primule stessa, con direzione via delle Petunie.