Il tecnico ora confida nelle due prossime e ultime gare casalinghe

Che il Girone L1 fosse molto equilibrato si era intuito e ribadito più volte ancor prima dell’inizio del Campionato stesso e tale si sta dimostrando.

Proprio per questo motivo il tecnico Pietro Grechi aveva predicato attenzione per la trasferta di Tivoli, consapevole che nella gara di andata le avversarie non avessero espresso per intero tutto il loro potenziale tecnico.

Campionato Nazionale Serie B2 Femminile : Amara sconfitta (3-1) della Margutta CivitaLad nella trasferta di Tivoli

La gara di Sabato ha messo a confronto un Tivoli, ancora a digiuno di vittorie, ma felice del rientro in panchina del suo tecnico Ivan Guzzo assente sin dalla 1° giornata di campionato per motivi di salute ed una Margutta CivitaLad che in questo momento sta lavorando molto per migliorare la propria fluidità di manovra.

La gara iniziava bene per la Margutta CivitaLad, ma dopo le sue prime incursioni andate a segno con le centrali, subiva qualche incertezza di troppo da parte delle sue attaccanti di fascia che finivano per spronare un Tivoli dimostratosi subito dopo reattivo ed incisivo non solo nel primo set chiuso poi sul (25-20), ma anche nel secondo quando, in svantaggio di (3-8), è stato in grado di ripartire, pareggiare e superare di slancio il suo avversario (25-16) con una grande carica agonistica.

La reazione delle ospiti, invece, si è concretizzata nel terzo set dove Baffetti & C. hanno suonato la carica e ridato speranza per un possibile recupero. Il quarto ed ultimo set è stato infine quello sicuramente più equilibrato ed emozionante. Azioni prolungate e difese perentorie hanno reso il confronto tra le due squadre molto più incerto ed avvincente.

Nel finale si è assistito anche ad una bella rimonta della CivitaLad che dal (24-20) riusciva a portarsi in parità sul 24 pari; poi due banali ingenuità hanno consegnato ad un superlativo Tivoli il set e l’intera posta.

Amareggiato il tecnico Grechi per la prestazione non al meglio delle sue ragazze e, conclusa la serie delle tre trasferte consecutive, confida ora nelle due prossime ed ultime gare casalinghe per migliorare la sua classifica nel Girone L1 prima del riassemblamento del Girone e la ripartenza della seconda fase.

Prossimi appuntamenti quindi : Sabato prossimo, 20 Febbraio, la Margutta CivitaLad si ritroverà di fronte il Viterbo, alle ore 16.30, al PalaPanzani di Ladispoli, poi la settimana successiva a Civitavecchia, ultima gara della prima fase del Campionato con il confronto/scontro con l’Errepi Grosseto.

Solo allora, sulla base dei risultati che arriveranno anche dagli altri campi e che non sembrano poi essere così scontati, si potrà capire quali ambizioni nutrire o cosa aspettarci dagli sviluppi della seconda fase. Di una cosa siamo sicuri però, che le squadre dopo la lunga pausa stanno tentando tra mille difficoltà di riappropriarsi della loro identità, … e non solo tecnica.

