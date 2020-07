Condividi Pin 3 Condivisioni

Ladispoli Calcio, Open Day per i 2008: domani tutti allo stadio Angelo Sale – Il Ladispoli Calcio martedì 28 luglio alle ore 18:30 ha in programma un open day per tutti i ragazzi del 2008 per la formazione delle squadre esordienti, sarà un’occasione per tastare lo splendido manto erboso dell’Angelo Sale e per visionare i lavori di ristrutturazione appena ultimati dell’impianto sportivo.

Un evento che sicuramente richiamerà l’attenzione di tanti giovani e genitori. Il Ladispoli è pronto quindi a programmare la stagione targata 2020/2021.