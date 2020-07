Condividi Pin 1 Condivisioni

“I mercatini sul lungomare sono un vero e proprio disastro dell’Amministrazione Tidei”. La dura nota del Consigliere Comunale Massimiliano Calvo

Mercatini a Santa Severa, l’attacco del Consigliere Calvo – Così in una nota il Consigliere Comunale di Santa Marinella Massimiliano Calvo: “I mercatini sul lungomare sono un vero e proprio disastro dell’Amministrazione tidei. Organizzazione ridicola, qualità del mercato da stracciaroli. A Santa Severa non serve un mercato di bassissimo livello, con zucchero filato, cover cellulari, caramelle, vestitini al vento e caciottari. Occupato un chilometro di lungomare senza un minimo di organizzazione, viabilità lasciata in autogestione ai “bancarellari”, ma soprattutto alla loro partenza, una discarica a cielo aperto. Se questa è la visione del nuovo turismo e della nuova cultura, meglio non fare nulla specialmente quando non si è in grado. Il paese è in totale abbandono, pali della segnaletica a terra, viabilità abbandonata e iniziative zero. Dimenticavo, i mercatini servivano per dare un servizio di spettacoli associati, qui a santa severa nessuno ha visto nulla. Solo disservizi disagi e nessun valore aggiunto all’economia del paese e tantomeno nessun servizio al cittadino. Dilettanti allo sbaraglio.”