Ladispoli, Bonus Energia: pubblicato l’avviso

Pubblicato l’avviso per l’erogazione di aiuti economici, una tantum, in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno, Bonus Energia Regione Lazio.

Il Bonus Energia Lazio prevede l’erogazione di un contributo economico “una tantum” pari a 150,00 euro per ciascun nucleo familiare beneficiario. L’aiuto è cumulabile con altre agevolazioni volte a far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia. Possono presentare domanda per il Bonus Energia Lazio i nuclei familiari, in possesso dei seguenti requisiti:

• residenti alla data di presentazione della domanda nei Comuni di Ladispoli o Cerveteri, di cui un componente sia intestatario di contratto di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenti;

• con una Attestazione ISEE ordinario o corrente, vigente alla data di presentazione della domanda, di valore pari o inferiore a 25 mila euro. Il nucleo familiare è identificato secondo le vigenti disposizioni “ISEE”.

I soggetti interessati possono presentare l’istanza del beneficio a partire dal 07/08/2023 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 07/09/2023 esclusivamente tramite il link riportato sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli:

https://www.comunediladispoli.it/bonus-energia…/richiesta

Per l’avviso https://www.comunediladispoli.it/bonus-energia…/notizia

Lo rende noto il Comune di Ladispoli dalla propria pagina Facebook