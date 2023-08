Avviso pubblico interdistrettuale tra Cerveteri il Comune capofila Ladispoli, domande aperte fino alle ore 20:00 del 5 settembre

A Cerveteri un bonus di 150euro per il pagamento delle utenze di energia elettrica, online l’avviso pubblico

È pubblicato l’avviso per richiedere il “Bonus Energia Lazio” per l’erogazione di aiuti economici per le famiglie in stato di disagio socio economico per il pagamento delle bollette dell’energia elettrica.

Si tratta di un contributo economico forfettario “una tantum” pari a 150euro per ciascun nucleo familiare: una manovra importante, in particolar modo in questo preciso contesto storico di forti rincari sui costi dell’energia.

Possono presentare domanda di contributo i cittadini residenti nel Comune di Cerveteri intestatari di un contratto di fornitura di energia elettrica, con una attestazione Isee ordinaria o corrente pari o inferiore a 25mila euro.

Le domande sono aperte dalla giornata di oggi, lunedì 7 agosto e sarà possibile presentare domanda fino alle ore 20:00 di martedì 5 settembre.

Alla domanda, andrà allegato Isee ordinario del 2023, copia dell’ultima fattura del proprio fornitore di energia elettrica e copia di un documento di identità valido dell’intestatario.

Gli utenti che presenteranno domanda dovranno prendere nota e conservare il numero di registrazione, in quanto la graduatoria dei beneficiari verrà pubblicata esponendo esclusivamente il numero di ricevuta.

Saranno ammesse domande fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

“Si tratta di un’opportunità estremamente importante per le famiglie – ha dichiarato Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – i continui rincari della vita quotidiana, dalla spesa ordinaria, alla benzina fino alle bollette, stanno mettendo in seria difficoltà tantissime famiglie italiane. Per questo, usufruendo di questo bonus regionale, sarà possibile ricevere un contributo davvero importante per il pagamento dell’energia elettrica. Invito pertanto tutti gli interessati a consultare con attenzione l’avviso pubblico e a presentare domanda nei tempi previsti. L’Ufficio Servizi Sociali sarà a disposizione dell’utenza per ogni tipologia di informazione”.

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cerveteri si trova all’interno del Parco della Legnara e risponde al numero 0689630209. La domanda andrà presentata esclusivamente online. Trattandosi di un avviso pubblico interdistrettuale, il link utile è il seguente:

https://www.comunediladispoli.it/bonus-energia-2023/richiesta.php



A parità di indicatore Isee tra nuclei familiari, si darà precedenza a chi ha presentato prima la domanda.