Un fenomeno naturale in ritardo di qualche settimana vede questi innocui serpenti accoppiarsi

Ladispoli, bisce d’acqua in amore per le vie della città –

Si tratta di esemplari della comune biscia d’acqua (Natrix natrix), presente in Italia e in tutta Europa: questi serpenti non velenosi ed innocui per l’uomo normalmente si accoppiano verso la metà di maggio.

Forse a causa del clima di queste settimane, troppo freddo per loro, alcuni esemplari hanno ritardato la stagione degli accoppiamenti di alcuni giorni.

Nel caso si incontrino lungo le vie è possibile avvisare le guardie Nogra, non disturbando questi animali.