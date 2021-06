Share Pin 0 Condivisioni

Quattro borse di studio conseguite dai ragazzi, capaci di distinguersi per bravura e impegno

Canale Monterano, assegnate le borse di studio delle Pagelle d’Oro –

Canale Monterano premia i suoi più meritevoli studenti della scuola Secondaria Inferiore: si è tenuta ieri l’annuale cerimonia delle “Pagelle d’Oro”.

Quattro borse di studio conseguite dai ragazzi, capaci di distinguersi per bravura e impegno anche in un anno scolastico particolare e diverso come quello contraddistinto dall’emergenza Covid.

L’iniziativa è stata ideata dall’Istituto Comprensivo ed è stata supportata con forza negli anni dalla Contrada Carraiola.

La cerimonia si è tenuta alla presenza del Sindaco di Canale Monterano, Alessandro Bettarelli, dell’Assessore alla Scuola Valeria Pasquali, di Riccardo e Federica Rabbai per la Contrada Carraiola

Presenziavano le docenti Barbara Sbrega e Tecla Grandolini per l’Istituto Comprensivo e Anna Cassi, madre di Angelo Di Vico, e con la partecipazione dei genitori dei ragazzi.

I premi assegnati

Primo classificato: PULCINELLI Nicolò, classe III sez E, borsa di studio di Euro 300 offerta dall’Amministrazione Comunale;

Secondo classificato: FEROLETO Giorgia, classe III sez F, borsa di studio di Euro 250 offerta dalla Contrada Carraiola;

Terzo classificato: GUITARRINI Diana, classe III sez E, borsa di studio di Euro 250 offerta dall’Amministrazione Comunale.

Borsa di studio “Angelo Di Vico” a SMIRAGLIA Elisabetta, classe III sez. E, offerta dalla famiglia Di Vico in memoria del caro e indimenticato Angelo per la realizzazione di un video che ha messo in risalto le capacità dello studente nel campo digitale.

È stata rimarcata l’importanza di queste borse di studio, “riconoscimento e messaggio per una conoscenza che va nutrita e coltivata, con l’augurio di continuare un cammino scolastico con lo stesso entusiasmo, sacrificio e volontà che questi ragazzi hanno dimostrato fin qui”.

Gli organizzatori hanno esternato profonda e sincera gratitudine al personale scolastico, insegnanti e non, per aver mantenuto le scuole di Canale al massimo livello anche in questo periodo di pandemia.

Un ringraziamento è andato anche alle famiglie di tutti gli studenti per quanto dimostrato in termini di collaborazione e senso civico in quest’ultimo anno e mezzo.