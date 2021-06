Share Pin 0 Condivisioni

Sono intervenuti gli uomini del vicino Ministero per mettere in sicurezza l’area

Roma, in fiamme un autobus Atac in Piazza della Marina –

È l’ennesimo caso di un autobus dell’Atac in fiamme per le vie della città: il nuovo caso si sta verificando proprio in queste ore in Piazza della Marina.

Ad intervenire per primi proprio gli uomini del vicino Ministero della Marina.