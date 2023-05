Ladispoli, Basket: Tutto pronto al PalaSorbo per la finale Junior NBA Lega Lazio –

Lunedi pomeriggio 8 maggio scenderanno di nuovo in campo gli Under13 della Pallacanestro Dinamo Ladispoli che dopo aver gia’ vinto due settimane fa il titolo regionale della 𝐄𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐞𝐠𝐚 𝟏 𝐋𝐚𝐳𝐢𝐨, affronteranno i vincitori della Western Conference, la Romana Basket, per giocarsi il titolo di 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐋𝐞𝐠𝐚 𝟏 𝐋𝐚𝐳𝐢𝐨 in quella che comunque vada sara’ la loro ultima partita stagionale al PalaSorbo.

Se i piccoli Dinamos vinceranno questa doppia sfida (ci sara’ un’altra partita sul campo della Romana il 15 maggio) avranno ancora altre due partite da fare prima di poter partecipare al prestigiosissimo evento nazionale 𝐅𝐈𝐏-𝐍𝐁𝐀 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚, che saranno pero’ entrambe disputate in campo neutro.

“Siamo orgogliosissimi di questi ragazzini” dichiara il DG Dinamo Biagio Camicia “andra’ come dovra’ andare, ma gia’ oggi siamo contentissimi di quanto fatto, dell’impegno profuso e dei risultati ottenuti da questi piccoli atleti. Lunedi sara’ la loro ultima al PalaSorbo per quest’anno e vogliamo che sia una festa in qualsiasi caso, vogliamo far sentire a questi ragazzini tutto il nostro affetto e gratitudine per il percorso fatto, 18 partite, ”.

Grande soddisfazione anche da parte del Presidente Dinamo Luigi Fois “Sono stati tutti bravissimi, i coach Carlo e Davide Acconciamessa hanno fatto un grande lavoro con tutto il settore giovanile, alcuni di questi under13 hanno gia’ giocato anche in campionati superiori, come Under 14 e 15, altri invece hanno giocato meno perche’ hanno un percorso un po’ piu’ lungo da fare in termini di miglioramento, ma l’importante e’ che tutti si siano allenati con costanza, impegno e anche ovviamente divertimento. Affronteranno ora quest’ultima partita casalinga sulla scia di un grande entusiasmo, ultima partita al PalaSorbo per loro quest’anno, ma anche la prima che faranno con quello che sara’ il nuovo title sponsor di categoria per la prossima stagione; era nell’aria da un po’, l’avevo accennato due settimane fa subito dopo aver vinto il titolo regionale, ed ora ho finalmente il piacere di poterlo confermare: MA Supermercati, azienda italiana leader nel settore della grande distribuzione alimentare, e’ diventato un nostro premium partner e sara’ il title sponsor di questa piccola, grande squadra. Ringrazio il management MA Supermercati per la fiducia riposta in noi e chi ha reso possibile questo accordo, sara’ un motivo in piu’ per cercare di fare una bella figura lunedi prossimo, per una partita in cui spero ancora una volta di poter vedere un Palazzetto pienissimo, coloratissimo e rumorosissimo”.

Appuntamento allora a lunedi 8 maggio, ore 18:15, PalaSorbo e ovviamente Forza Dinamo!