Scopo del progetto: diffondere la cultura del movimento nella terza età e promuovere lo sport come strumento di prevenzione per migliorare il benessere psico-fisico

Civitavecchia, concluso il progetto “Sport Lover” per gli over 65 –

Dopo dodici settimane, si congeda il progetto pilota “Sport Lover” per favorire stili di vita attiva per le persone over 65 nel territorio della Regione Lazio organizzato da ASD Pallavolo Civitavecchia con la partnership del Centro Sociale Polivalente “Anna Magnani”. Lo scopo del progetto (promosso e finanziato da Regione Lazio e Sport e Salute) è quello di diffondere la cultura del movimento nella terza età e promuovere lo sport come strumento di prevenzione per migliorare il benessere psico-fisico e organizzare “giornate del benessere” per i partecipanti alle attività sportive e passeggiate all’aperto con sensibilizzazione su corretti stili di vita ed educazione alimentare.

Il progetto, attraverso un percorso di attività psico-motorie idonee e misurate sui partecipanti, è stato condotto presso l’impianto sportivo “Corsini-La Rosa” da istruttori sportivi qualificati, il prof. Giancarlo De Gennaroe la prof.ssa Cristiana Palomba.

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Civitavecchia Cinzia Napoli, che ha seguito e sostenuto da vicino questa prima esperienza, è rimasta molto soddisfatta per gli esiti del progetto il cui scopo prevedeva la diffusione e la cultura del movimento e dello sport, con l’obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico ai “diversamente giovani”. Il delegato allo Sport Matteo Iacomelli ha ringraziato «quanti hanno lavorato per la riuscita di questo progetto. Lungo queste dodici settimane dedicate agli “over 65” abbiamo visto tanta gente partecipare con entusiasmo: i loro sorrisi sono stati la gratificazione più bella per l’impegno di tutti».

Sono state particolarmente gradite dai partecipanti le lezioni itineranti “Giornate del Benessere”, come quella di sabato 22 aprile, una passeggiata culturale all’aperto nel porto storico di Civitavecchia in occasione del 44° Palio di Santa Fermina, con visita guidata del Forte Michelangelo, la Fontana del Vanvitelli e la Rocca Medievale curata da Roberta Galletta e Aurora de Gennaro; o quella di sabato 29 aprile, con la visita guidata da Stefano De Paolis presso l’Azienda Agricola del Gattopuzzo e gestita dalla biologa nutrizionista Marianna Mazzuca, al termine dei sei incontri sulla Educazione alimentare.

Gli organizzatori, per voce delle presidenti Marina Pergolesi, per l’ASD Pallavolo Civitavecchia, e Nunzia Izzo per il Centro Anna Magnani, hanno posto l’accento su una sensibile e attenta riflessione che hanno ricondotto al più ampio tema dell’inclusione sociale e dell’educazione civica, finalità principale di questo riuscito progetto. Entrambe hanno concluso gli interventi con l’auspicio di prossime future e ulteriori collaborazioni volte al giusto proseguimento dell’attività socio-inclusiva e ricreativo-culturale. La giornata si è conclusa con una piccola degustazione di freschissimi prodotti stagionali locali (fave, finocchi, pecorino, olio etrusco e pane di Allumiere) della Tenuta Agricola del Gattopuzzo.