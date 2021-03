Share Pin 1 Condivisioni

Grando: “In questo momento un pensiero va a coloro che stanno combattendo contro questa malattia”

Ladispoli, bandiere a mezz’asta per le vittime del Covid-19 –

La Giornata Nazionale del ricordo delle vittime della pandemia di coronavirus è divenuta un’occasione di raccoglimento attorno a uno dei momenti più difficili della storia moderna dell’Italia.

In tutte le città della Penisola si è tenuto un momento di silenzio questa mattina, alle 11:00, davanti alle bandiere, tenute a mezz’asta, in segno di lutto nazionale.

“Le immagini di Bergamo di un anno fa, con la lunga fila di camion dell’esercito che usciva dalla città per trasportare le bare coi morti in attesa di sepoltura non le potremo mai dimenticare, rimarranno impresse indelebilmente nella nostra memoria”.

Alessandro Grando, Sindaco di Ladispoli, ha voluto così ricordare quei momenti simbolo della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid.

“La nostra città – ha proseguito Grando – con questo gesto simbolico vuole ricordare tutte le vittime del Covid e allo stresso tempo fare sentire la propria vicinanza alle famiglie e rivolgere un ringraziamento a tutti gli operatori che stanno lottando in prima linea contro questo terribile virus per salvare vite umane”.

“È una situazione che non vorremmo mai aver vissuto e anche Ladispoli ha pagato il suo pesante tributo.

In questo momento un pensiero va a coloro che stanno combattendo contro questa malattia.

Il gesto di oggi, però, vuole essere anche un segnale di speranza.

Solo uniti potremo uscire da questo terribile momento”.