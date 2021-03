Share Pin 0 Condivisioni

Zingaretti: “In questo momento abbiamo bisogno di far rivivere la bellezza”

Cinema, dalla Regione 150 mila euro per il restauro e la digitalizzazione –

“Una nuova occasione per rivivere la magia dei capolavori del passato”, con queste parole il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha introdotto il nuovo bando per il restauro di opere cinematografiche.

“Anche per il 2021, investiamo 150 mila euro per riportare in vita le più belle pellicole del nostro cinema”, ha aggiunto Zingaretti.

“In particolare in questo momento – dice –, abbiamo bisogno di far rivivere la bellezza e per questo continuiamo a sostenere tutte quelle realtà produttive del nostro territorio che con il loro lavoro mantengono viva la memoria di questo patrimonio straordinario”.

“Lo facciamo consapevoli che dobbiamo impegnarci per riprendere al più presto in mano le nostre vite e le nostre abitudini, in attesa di poter tornare a vivere in sicurezza nelle sale tutte le emozioni del grande schermo”.

Dunque torna anche quest’anno l’Avviso pubblico per il restauro e la digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive rivolto alle imprese di post produzione del Lazio.

I vincitori potranno ottenere contributi interamente a fondo perduto fino a 40 mila euro per i lungometraggi e fino a 20 mila euro per i cortometraggi.

Tutti i progetti dovranno concludersi entro il 30 settembre 2021 e prevedere la digitalizzazione in modo da consentire la fruizione delle opere anche da parte di persone con disabilità, mediante l’utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione.

Tutti i dettagli sono presenti sul sito della Regione Lazio.