Ladispoli Bandiera Blu, Coalizione Marongiu sindaca: “Pascucci porta avanti nostre idee, grazie”

“Apprendiamo con sorpresa che il candidato sindaco Pascucci sostiene e promuove a pagamento su Facebook un video in cui menziona la nostra proposta per far ottenere a Ladispoli la Bandiera Blu. Gli rivolgiamo un sentito grazie. Siamo infatti contenti di vedere che le proposte della nostra coalizione che sostiene Silvia Marongiu siano accolte anche da altri candidati e che possano essere utili per tutta la città”. Così in una nota, la coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura di Silvia Marongiu a sindaco di Ladispoli.

“Peccato – affermano i componenti della coalizione – che tale proposta non sia citata nel programma ufficiale depositato dallo stesso candidato”.

“Ne approfittiamo – si legge ancora nella nota – per fare un’altra domanda: Perché non ha mai portato avanti tale impresa per le spiagge di Campo di Mare? Carissimo Alessio, l’idea della Bandiera Blu la portiamo avanti da mesi e non basta certo il depuratore da te citato ma serve un percorso lungo e faticoso fatto di servizi e di cultura del mare e di cambio di mentalità”.

“Probabilmente – conclude la coalizione – nella corsa ci si dimentica di approfondire quello che viene proposto e, soprattutto, di verificare se l’idea l’ha avuta qualcun altro. Come diceva Melville : “È meglio fallire nell’originalità che avere successo nell’imitazione”.

