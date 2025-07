Ladispoli, “banda del buco” in azione: nel mirino gioiellerie e “Compro Oro”

Bottino ingente in un colpo effettuato su Viale Italia: in un’attività di via Odescalchi il furto non riesce

Nella calma apparente delle notti estive di Ladispoli, due episodi di cronaca si sono distinti per la loro audace intrusione nel tessuto urbano. Mentre i residenti di via Odescalchi si godevano una serata tranquilla, ignari del trambusto che stava per accadere, un gruppo di malviventi ha tentato di mettere a segno un colpo al “Compro Oro” della zona. La violenza del raid è stata evidente: le vetrine hanno subito violenti colpi, trasformandosi in schegge di vetro che hanno riempito il marciapiede. Una volta dentro, i ladri hanno cercato di forzare il portone principale, ma la loro ambizione di un bottino ricco è stata ostacolata da una cassaforte ben ancorata al pavimento. Così, a mani vuote, hanno abbandonato il locale, lasciando dietro di sé solo disordini e clamore, mentre alcuni residenti, attirati dal frastuono, si affacciavano da finestre e balconi, preoccupati.

Le indagini sono ora nelle mani degli agenti del commissariato di via Vilnius. Loro sperano di ottenere informazioni utili grazie ai sistemi di videosorveglianza disseminati nella zona. Tuttavia, mentre il primo raid ha avuto esito negativo, ben presto si è appresa la notizia di un furto riuscito in una gioielleria di viale Italia. Quella che è stata ribattezzata la “banda del buco” ha mostrato una pianificazione degna di un film d’azione: un tunnel scavato con un trapano ha permesso loro di accedere dall’alto all’attività commerciale, con un bottino ancora da quantificare ma, si mormora, considerevole.

Questo secondo episodio risale a circa dieci giorni fa, ma è emerso solo ora, alimentando un clima di inquietudine. E non finisce qui. Solo pochi giorni prima, un negozio di telefonia in via Settevene Palo, a Cerveteri, è stato bersaglio dei ladri, con un mancato incasso denunciato di circa 20mila euro.

Il ritorno della criminalità, dopo un periodo di relativa tranquillità, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nella zona. Con l’estate che avanza, residenti e comitati di quartiere invocano a gran voce maggiori controlli, specialmente durante le ore notturne. La serenità delle notti estive sembra essere minacciata, e gli abitanti non possono fare a meno di chiedersi quale sarà il prossimo obiettivo dei malviventi.