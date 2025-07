Cinque giorni di teatro, danza e musica all’interno della Necropoli Etrusca della Banditaccia, da mercoledì 23 a domenica 27 luglio un cartellone ricco di spettacoli

A Cerveteri il “Necropoli Art Festival”: aprono “Le Capinere”, la musica va in scena a lume di candela –

Cinque giorni di teatro, danza, musica e spettacoli per bambini nel cuore di un luogo unico al mondo: la Necropoli Etrusca della Banditaccia di Cerveteri, pronta a trasformarsi in un palcoscenico immerso nella natura, senza tempo, dove il passato incontrerà l’arte in tutte le sue forme. Un’esperienza unica, immersiva, dove lasciarsi trasportare tra note, versi, storie e coreografie. Da mercoledì 23 a domenica 27 luglio, arriva il “Necropoli Art Festival”, rassegna promossa e sostenuta dal Comune di Cerveteri, inserita all’interno del cartellone dell’Estate Caerite, realizzata con il contributo della Regione Lazio ed insieme a Margot Theatre, “TIconZero Ets” e il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.

Ad aprire la kermesse, mercoledì 23 luglio alle ore 21:00, un appuntamento emozionante e suggestivo: “Lucevan le stelle – La musica va in scena a lume di candela”, una serata dalle mille emozioni con il trio “Le Capinere”, ideato e diretto da Maria Letizia Beneduce, più volte violinista nell’Orchestra del Festival di Sanremo, che accompagnerà il pubblico tra arrangiamenti originali ed innovativi in un viaggio tra le musiche di Verdi, Rossini, Bizet, Nino Rota, Piovani ed Ennio Morricone.

“Proseguono le serate dedicate alla musica, all’arte e allo spettacolo all’interno del nostro sito Unesco – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – dopo il successo dei concerti di ‘Un’Estate in Musica’, è ora il momento di una nuova rassegna, che vede la direzione artistica di una realtà culturale consolidata nel nostro territorio e che sempre si è distinta per la grande qualità degli spettacoli offerti, ovvero Margot Theatre. In questi cinque giorni si alterneranno concerti, serate di raffinato jazz, spettacoli itineranti ed eventi per bambini: saranno occasione per assistere a degli eventi capaci di soddisfare i gusti di tutti, in una cornice unica al mondo come la Necropoli Etrusca della Banditaccia, un luogo che sempre di più dimostra di essere uno scenario perfetto per accogliere eventi come questi”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco Gubetti – ci tengo a ringraziare il Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia Vincenzo Bellelli, ancora una volta resosi disponibile e ben favorevole ad accogliere all’interno del sito Unesco eventi culturali come questo. Vi aspettiamo come sempre numerosi: il Necropoli Art Festival, vi farà vivere l’arte sotto una nuova luce, sotto la luce delle stelle della Necropoli Etrusca della Banditaccia”.

Ad aprire la rassegna, mercoledì 23 luglio alle ore 18:00 “Orienteering Letterario”, una performance itinerante di danza per bambini e ragazzi lungo la Via degli Inferi, di e con Stefano Zarfrati, Luca Piomponi e Fernanda Pessolano. Alle ore 21:00 spazio al trio “Le Capinere” con “Lucevan le stelle”.

Giovedì 24 luglio alle ore 18:00 il primo spettacolo ad andare in scena è un grande classico, che ancora oggi emoziona grandi e bambini: “Il Piccolo Principe”. Un viaggio fantastico ma che ci condurrà il pubblico nel cuore del mondo reale. Una storia che si rivolge ai ragazzi e “a tutti i grandi che sono stati bambini ma non se lo ricordano più” come dice lo stesso autore nella dedica del suo libro. Alle ore 19:00 invece ci si sposterà alla Tomba delle Cinque Sedie con “In the Mood – Soul Music Live”, una serata tra musica e un piacevole aperitivo.

Venerdì 25 luglio alle ore 19:00 alla Tomba delle Cinque Sedie, spazio al “Simone Di Cataldi Jazz Trio”. Alle ore 21:00 invece, c’è “Idem – Io contengo moltitudini”.

Sabato 26 luglio alle ore 19:00 la Compagnia Bianco teatro/Ti con Zero sarà in via degli Inferi con lo spettacolo itinerante “Involu.Archeologia Naturale #30”. Alle ore 21:00 arriva “Peter Pan”, per la regia di Valentina Cognatti: un viaggio onirico attraverso paesaggi straordinari: dal cielo stellato ai boschi incantati, passando per il covo dei Bimbi Sperduti e il veliero del temibile Capitan Uncino.

Domenica 27 luglio il gran finale: alle ore 18:00 uno spettacolo itinerante per bambini, lungo la Via Sepolcrale principale, racconterà “La Nascita di Roma”. Alle ore 21:00 invece, in scena “Le sfacciate meretrici” un omaggio all’impegno e al coraggio di tutte le donne che hanno contribuito all’indipendenza e all’Unità italiana, accanto e al pari degli uomini, attraverso il racconto di alcune delle loro storie così incredibili, eppure vere.

Tutti gli spettacoli pomeridiani sono ad ingresso gratuito. Gli appuntamenti serali invece, eccezion fatta per quello di giovedì 24 luglio, prevedono il pagamento di un biglietto di ingresso. Per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti, visitare il sito internet http://www.art-festival.it/