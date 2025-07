Al via “Incontrarte 2025”: ad Allumiere un’estate di cultura, spettacolo e inclusione –

Ha preso il via lo scorso 30 giugno la nuova edizione di Incontrarte 2025, la rassegna culturale estiva promossa dal Comune di Allumiere con il sostegno della Regione Lazio e di Lazio Crea, in collaborazione con Pro Loco Allumiere, Etruskey, Sistema Museale, il Museo Archeologico Naturalistico e numerose associazioni del territorio.

Fino al 7 settembre, la cittadina collinare ospiterà un fitto programma di musica, teatro, danza, poesia, mostre artistiche e fotografiche, eventi sociali e appuntamenti di impegno civile, distribuiti nei luoghi simbolo del paese, dalla Corte della Reverenda Camera Apostolica a Piazza della Repubblica, fino all’Eremo della SS. Trinità.

Dopo l’inaugurazione con un evento dedicato alla prevenzione del femminicidio e l’apertura della mostra sensoriale sull’arte etrusca, visitabile fino all’11 luglio, la rassegna proseguirà con una serie di eventi di grande rilievo. Tra questi, la mostra “ILIO” dell’artista Pamela Pagano, che sarà allestita a partire dal 12 luglio, il Festival della Poesia Vernacolare dell’Alto Lazio previsto per il 6 agosto, la rappresentazione multimediale “Sant’Agostino: da peccatore a santo” in programma il 27 agosto, e la mostra fotografica “Foto Antiche”, che chiuderà il mese con tre giornate espositive dal 29 al 31 agosto.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla dimensione sociale e comunitaria, con le serate curate dal Centro Anziani e con una giornata interamente rivolta alla solidarietà e all’inclusione, fissata per il 6 settembre con il “Cammino Inclusivo”.

Da non perdere spettacoli come Misteriosa Roma, Notte in strada ed eventi culturali sulla lettura, su Gaber e sulla astrologia. In scena andrà due la volte la Compagnia teatrale di Allumiere, tutte le scuole di danza e alcune Masterclass degli Amici della Musica.

Il Sindaco di Allumiere, Luigi Landi e la delegata Francesca Scarin hanno dichiarato:

“Incontrarte è ormai un punto fermo della nostra programmazione culturale. Una rassegna che unisce arte, partecipazione e promozione del territorio. Quest’anno abbiamo voluto puntare ancora di più su qualità, accessibilità e coinvolgimento delle realtà locali. Ringrazio la Regione Lazio per il sostegno, gli uffici comunali, tutte le associazioni e i volontari che rendono possibile un calendario tanto ricco quanto significativo per la nostra comunità.”

Il calendario completo degli eventi è disponibile presso gli uffici comunali e consultabile attraverso i canali ufficiali del Comune di Allumiere.