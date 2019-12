Condividi Pin 1 Condivisioni

A darne notizia l’Assessore al personale Amelia Mollica Graziano

Ladispoli, avviso per il conferimento di un incarico nel settore urbanistico

L’assessore al personale Amelia Mollica Graziano informa che è stato emesso un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di funzionario tecnico categoria d/1 per il settore urbanistica- strumenti urbanistici a tempo pieno e determinato ex art.110, 1° comma del Tuel.

Per partecipare al bando c’è tempo fino al 31/12/2019.

Tutte le informazioni sono sul sito del comune di Ladispoli.