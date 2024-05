Ladispoli: avvio della consultazione per il piano integrato in un’area interna di via Latina

Programma integrato di intervento per la riqualificazione di un’Area interna al perimetro urbana al perimetro urbano sita in Via Latina, ai sensi della Legge Regionale N. 22/1997 IN VARIANTE AL P.R.G. –

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE

L’Amministrazione comunale di Ladispoli comunica che, ai sensi dell’art.15 della L.U. 1150/42, è stata avviata la fase di consultazione del “Programma integrato di intervento per la riqualificazione urbanistica di un’area interna al perimetro urbano sita in via Latina, ai sensi della legge regionale n. 22/1997, in variante al P.R.G.”.



Tutta la documentazione è messa a disposizione ed accessibile ovvero consultabile al link sotto indicato:

[ https://drive.google.com/drive/folders/1Vn-HPER1rWRNa4lBZUMRHMFrjJ1Wk6r4?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/1Vn-HPER1rWRNa4lBZUMRHMFrjJ1Wk6r4?usp=sharing ]







Per l’avviso https://www.comunediladispoli.it/programma-integrato-di-intervento-per-la-riqualificazione-urbanistica-di-unarea-interna-al-perimetro-urbano-sita-in-via-latina-ai-sensi-della-legge-regionale-n-22-1997-in-variante-al-prg-comunicazione-di-avvio-della-consultazione/notizia

