I Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti, nella notte, in via Aldo Moro nella zona industriale di Ladispoli per una Jaguar in fiamme. L’incendio aveva cominciato a lambire un furgone adiacente. L’intervento degli uomini della 26a ha fermato il propagarsi delle fiamme.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Non si è registrato alcun ferito.