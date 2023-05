Calcio, Cerveteri: la presidenza pronta a dare a Superchi una squadra da vertice –

Chi si ferma è perduto, recita un vecchio detto. Il Cerveteri continua per la sua strada, rinnova le sua ambizioni, e a Giampaolo Superchi, confermato in panchina, regalerà una squadra di vertice.

Mister, si riparte. Non vi siete fermati?

“Il giorno dopo la retrocessine ci siamo seduti intorno a un tavolo con la società, affrontato da subito il futuro. Sono stati molto chiari, mi hanno parlato della disponibilità economica per la squadra e trovo che sia un ottimo punto di ripartenza”

Che squadra sarà?

“La costruiremo per fare un torneo da vertice, le intenzioni sono quelle di ritornare in Eccellenza. Il gruppo è collaudato, c’è una solidità sotto ogni punto di vista. Stiamo vedendo come muoverci per rafforzare i reparti dove abbiamo qualche carenza, lo faremo con l’innesto di elementi utili, capaci di farci fare il salto di qualità”.

Quindi ci sono i presupposti per riportare il Cerveteri dove merita?

“E’ una città calcisticamente importante, me ne accorgo quando la gente ti ferma per strada. A Ladispoli erano tanti, ci hanno sostenuto a gran voce. Il nostro compito è far riemergere la passione di una volta, quel tifo passionale di cui abbiamo bisogno. Con questi tifosi, che spero ci saranno vicini, possiamo costruire un progetto ambizioso”.

E con la dirigenza che rapporto si è instaurato?

“Sono persone perbene, trasparenti, ma soprattutto dei lavoratori. Il presidente Andrea Lupi è giovane, ma sta acquisendo i connotati da presidente. Lo vedo attento, premuroso, invogliato e propenso a fare di questo club una struttura granitica, regalando ai tifosi gioie e emozioni. Domenica pur retrocedendo ci siamo riusciti, non si vedeva così tanta gente da molti anni. Se ci staranno vicini, ci divertiremo”.