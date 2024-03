Ladispoli Attiva: “Sfumati gli alloggi promessi ai senza fissa dimora”-

Il progetto SOS CASA, lanciato alcuni mesi fa dall’amministrazione comunale – con l’intento di assistere i cittadini senza fissa dimora verso una ricollocazione abitativa e un reinserimento sociale – è miseramente naufragato.

Nonostante gli sgomberi effettuati nelle aree urbane occupate da queste persone fossero stati giustificati proprio in virtù di questo progetto, oggi ci ritroviamo al punto di partenza.

I già pochi appartamenti promessi come soluzione abitativa non sono più disponibili, lasciando i senza fissa dimora con una sola opzione: la struttura della scuola ex Boietto, dove erano stati temporaneamente trasferiti dopo gli sgomberi. Purtroppo, questa struttura è in condizioni fatiscenti e in parte inagibile, priva di servizi essenziali come bagni funzionanti e acqua corrente all’interno dell’edificio, costringendo le persone a fare affidamento su bagni chimici temporanei.

Sin dall’inizio di questa storia, Ladispoli Attiva ha messo in luce le criticità del progetto SOS CASA, sottolineando la sua realizzazione affrettata, la scarsità di risorse finanziarie e l’assenza di una progettualità condivisa con le persone interessate e le associazioni coinvolte nel sostegno ai senza fissa dimora.

Ora, dopo che a diverse di queste persone era stato annunciato che avrebbero ricevuto accoglienza, i proprietari degli appartamenti si sarebbero tirati indietro. Evidentemente in tutti questi mesi non c’è stata chiarezza né è stato ben regolamentato il processo a tutela di tutte le parti. Un’assenza di regolamentazione che abbiamo già denunciato anche rispetto all’ex scuola del Boietto e che rischia di far sfuggire di mano la situazione.

La fine del progetto SOS CASA prima ancora di iniziare certifica ancora una volta l’incapacitá dell’Amministrazione comunale nel fronteggiare questa emergenza sociale.