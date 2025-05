La proposta direttamente all’Amministrazione: partecipare al bando Sport e Periferie 2025

Ladispoli attiva: “Riqualifichiamo la palestra della Scuola Melone” –

Ladispoli attiva ha diffuso un comunicato stampa dove lancia una proposta direttamente all’Amministrazione comunale della città: “C’è un’occasione concreta per migliorare gli spazi sportivi del nostro territorio, e non possiamo lasciarcela sfuggire”, si legge.

“Il bando “Sport e Periferie 2025” mette a disposizione contributi a fondo perduto per restaurare e adeguare impianti sportivi nelle aree a maggior bisogno. Una chance per ottenere finanziamenti senza svendere il nostro territorio e senza formule di compartecipazione penalizzanti.

La palestra dell’I.C. “Melone” è un punto di riferimento per centinaia di studenti e associazioni sportive del territorio ma versa in condizioni di degrado che ne limitano l’uso:

Barriere architettoniche: spalti accessibili solo tramite scale metalliche, senza rampe né ascensori.

Spogliatoi inaccessibili: privi di spazi adeguati per persone con disabilità.

Infiltrazioni dal tetto: soffitti umidi e intonaco scrostato, con potenziali rischi per la sicurezza.

Impianti obsoleti: illuminazione insufficiente, pavimento usurato e mancanza di depositi a norma.

Sfruttare quest’opportunità e rendere la “Melone” pienamente accessibile e sicura significa offrire a tutti – bambini, ragazzi, anziani e persone con disabilità – uno spazio di qualità dove fare sport e socializzare prevenendo future spese straordinarie di manutenzione che ricadrebbero sul bilancio comunale.

Proponiamo di candidare subito la palestra “Melone” al bando Sport e Periferie 2025 puntando sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Contemporaneamente auspichiamo l’avvio di un percorso condiviso con scuola, famiglie e associazioni sportive per definire insieme priorità e necessità chiedendo alla giunta massima trasparenza e collaborazione.

Questa è un’occasione concreta per rendere la palestra “Melone” un modello di inclusione, sicurezza e partecipazione. Cogliamo questa opportunità per dimostrare che la politica può far bene, quando mette al centro le esigenze vere dei cittadini”.