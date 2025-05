Segnaletica verticale e prospezioni: chiusa anche l’area di sosta Tirreno ovest

A12, da lunedì chiusi Civitavecchia Nord e Santa Severa –

Autostrade per l’Italia rende noto che sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo di Santa Severa Santa Marinella e Cerveteri Ladispoli, verso Roma.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Santa Severa Santa Marinella, viene proposto di percorrere la SS1 Aurelia verso Roma e rientrare in A12 a Cerveteri Ladispoli.

Sarà chiusa anche l’area di servizio “Tirreno ovest”; si precisa che il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, situato all’interno della suddetta area di servizio, sarà chiuso dalle 18:00 di lunedì 19 alle 6:00 di martedì 20 maggio. Sarà chiusa anche l’area di parcheggio “Alberobello ovest”, nella stessa notte ma con orario 20:00-6:00.

Sempre sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire sondaggi geotecnici, nelle cinque notti di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 maggio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in entrata verso la SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia, per i veicoli leggeri e i veicoli pesanti con massa a pieno carico fino a 7 tonnellate: entrare allo svincolo di Civitavecchia Porto; mentre per i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate e per gli autobus: entrare alla stazione di Civitavecchia sud.