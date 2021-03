Ladispoli Attiva: “Che fine ha fatto la nostra biblioteca comunale?”

Share Pin 4 Condivisioni

Il neonato movimento politico punta i riflettori sulla chiusura della biblioteca comunale dallo scorso dicembre

“Che fine ha fatto la nostra biblioteca comunale?”. A puntare i riflettori sulla struttura è il neonato movimento politico Ladispoli Attiva.

“La biblioteca comunale di Ladispoli – scrivono – è chiusa ormai dal 4 dicembre per “lavori di manutenzione straordinaria””.

“Fermo restando la necessità di tener chiusa la sala studio, nulla vieterebbe il ripristino delle attività di prestito libri take away e riconsegna, istituendo un servizio di prenotazione telefonica o via e-mail”.

“Sarebbe un piccolo grande sforzo amministrativo per offrire una risposta importante alle tante lettrici e lettori e ai numerosi studenti che vedono nella biblioteca un punto di riferimento, soprattutto adesso che gli spostamenti verso Roma sono fortemente limitati”.

“Chiaramente dovrebbero essere messe in campo tutte le misure anti Covid necessarie, nonché un rigoroso controllo degli accessi”.

“Tuttavia un’amministrazione che abbia a cuore cultura ed istruzione della cittadinanza non può esimersi dalla ricerca di soluzioni alternative per garantire i servizi”.

