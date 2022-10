“Il percorso iniziato due anni fa ha bisogno di nuove energie per continuare sul solco già tracciato”

Ladispoli Attiva avvia la campagna di tesseramento –

Ladispoli Attiva ha avviato una nuova campagna di tesseramento: “Subito dopo le elezioni comunali, in tantissimi ci avevate chiesto di poter partecipare in maniera più attiva al nostro movimento civico, al fine di far crescere una nuova comunità politica e culturale a Ladispoli”, si legge nel comunicato ufficiale.

“Siamo stati di parola. Da oggi è possibile diventare parte della comunità di Ladispoli Attiva, così facendo crescere quella che, ad oggi, rappresenta la prima forza politica di opposizione.

Il percorso iniziato due anni fa ha bisogno di nuove energie per continuare sul solco già tracciato e basato sui valori della sostenibilità ambientale, dell’innovazione tecnologica, della cultura e – soprattutto – della lotta alle diseguaglianze sociali.

Il tesseramento che avverrà in questi giorni porterà alla nomina di un nuovo coordinamento che guiderà, insieme all’assemblea, Ladispoli Attiva nelle sue prossime attività politiche e culturali.

Siamo convinti che l’ultima campagna elettorale sia stata solo ‘l’inizio del nuovo inizio’ e che sia arrivato il momento in cui, collettivamente, prendiamo l’impegno di spendere il tempo che verrà per far crescere ancora di più una nuova idea di città, indispensabile per costruire l’alternativa di domani.

Se vuoi diventare socio di Ladispoli Attiva contattaci in privato sulla nostra pagina Facebook “Ladispoli Attiva” o alla nostra mail [email protected]liattiva.it”.