Ladispoli: atletica leggera, successo per il gruppo millepiedi al campionato italiano

I campionati si sono disputati lo scorso 11 settembre allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti

L’atletica leggera è uno degli sport più duri e più difficili: l’atleta è solo, solo con sé stesso, sempre in competizione con il tempo o la misura, contro o per cui lavora con impegno ogni giorno.

Frutto di fatica, di costanza, di concentrazione ed anche di fortuna.

L’atletica leggera è anche uno degli sport più belli; chiamata la regina di tutti gli sport per le sue più antiche origini rispetto a tutti gli altri e per la completezza e naturalezza delle sue discipline, è una vera e propria storia d’amore tra l’atleta e quella da lui prescelta, tra l’atleta e le sue scarpe, tra l’atleta ed il suo attrezzo; tra l’atleta ed i suoi sogni, quelli realizzabili e quelli che no, o che forse lo sembrano soltanto un po’ meno.

E uno dei tanti loro sogni – quello che sembrava irraggiungibile – lo hanno realizzato i fratelli Sombodey Moonou, Jennifer e Denzel, entrambi vittoriosi nel tentativo di ottenere il minimo per l’accesso ai Campionati Italiani che si sono disputati lo scorso 11 settembre presso lo Stadio Raul Guidobaldi di Rieti, ritrovo laziale d’eccellenza dell’atletica leggera.

Jennifer nel lancio del giavellotto con la misura di 35 metri e 44 centimetri e Denzel negli 800 metri con il tempo di 2 minuti e 00 secondi (2’ 00” 95), accompagnati dai tecnici Claudio Mastropietro e Roberta Ostini hanno quindi preso parte ai Tricolori di categoria per l’anno 2020, classificandosi la prima in 21^ posizione con una misura che ha dimostrato tutta la sua emozione (poco più di 32 metri) ed il secondo in 33^, facendosi largo tra una spietatissima concorrenza e chiudendo il doppio giro di pista con l’ottimo tempo di 1’ 59” 84.

Un sogno che non sembrava proprio alla loro portata quando, quattro anni fa, i ragazzi hanno cominciato ad allenarsi in un campo improvvisato qui a Ladispoli, nel Parco di Palo, dove le corsie e le pedane le devi tenere ben ferme nella memoria per non sbagliare in gara neanche di un secondo, neanche di un centimetro.

Un sogno che però è diventato realtà e che ha ripagato l’impegno dei due meravigliosi atleti, dei loro allenatori e dei loro genitori che a questi si affidano con tanta fiducia. Entrambi i ragazzi, infatti, sono stati riconosciuti dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera atleti di alto livello, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 279 del 10 aprile 2018 e della Nota del MIUR prot. 2802 del 29 ottobre 2020.

Un sogno realizzato che ha quindi dimostrato, ancora una volta, che dove c’è amore e passione allora c’è tutto, che nulla risulta essere impossibile, e che questo meraviglioso sport, all’apparenza abbandonato, è invece più che mai vivo nella nostra cittadina ed ha ancora tante speranze di crescere grazie a tutti quei ragazzi e a tutti quei bambini che, come Jennifer e Denzel, in un campo dimenticato, inseguono e coltivano i loro sogni ogni giorno, con la costanza e la tenacia dei veri campioni.

