di Marco Di Marzio

Ladispoli, Assessore Frappa: “2023 dedicato alla pittura, nel 2024 spazio anche alla musica, auguro a tutti un nuovo anno carico di soddisfazioni”

E’ tempo di bilanci anche per l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli, quando ormai mancano poche ore a Capodanno.

“È stato indubbiamente un anno molto ricco – dichiara l’Assessore Margherita Frappa –. Questo sicuramente non grazie a me, quanto piuttosto alle persone che hanno riposto la loro fiducia nei miei riguardi, a coloro che hanno creduto al progetto culturale per la città che ho inteso portare avanti, in primis all’Amministrazione Comunale del Sindaco Alessandro Grando.”

“Partendo da una sottolineatura verso l’operato svolto dal Delegato alle Mostre e Rassegne d’Arte Filippo Conte – continua la Frappa – , devo fare un plauso a tutti gli artisti del territorio, che con grande generosità e spirito partecipativo hanno sempre garantito la loro presenza, nel senso più alto termine, a tutti gli eventi organizzati dall’assessorato. Quindi, posso dire con convinzione di ritenermi soddisfatta, spirito attraverso il quale ci si può spingere a migliorare nel futuro”.

“Il 2023 è stato dedicato in maniera prevalente all’arte pittorica – annuncia l’Assessore – , nel 2024 invece vorrei dare spazio anche alla musica, pur continuando nel processo di consolidamento del lavoro artistico condotto fino a questo momento. Sul territorio abbiamo tantissime eccellenze che debbono essere valorizzate, gratificate, mediante in particolare l’assunzione di responsabilità da parte delle Istituzioni.”

“Il prossimo 5 gennaio 2024 avverrà il taglio del nastro dell’ultima delle quattro mostre che hanno accompagnato la Rassegna d’Arte Contemporanea presso il Centro di Arte e Cultura – conclude Margherita Frappa –, dal titolo “Visioni geometriche”, che terminerà il successivo 31 gennaio. Evento durante il quale, oltre ad aver ammirato moltissime opere, si è avuto modo di assistere a presentazioni di libri, momenti musicali e teatrali. L’esposizione che andremo a inaugurare è di grande importanza, poiché annovererà opere dell’artista Carlo D’Orta, uno dei vincitori della Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana, accompagnato dall’Architetto Ruggero Lenci. La circostanza ci riempie di felicità, non solo per il fatto di ospitarli ma anche perché sono personalità come la loro a chiudere questa lunga rassegna, aperta lo scorso 5 dicembre.”

“Auguro a tutti un nuovo anno carico di soddisfazioni” – l’augurio dell’esponente della Giunta del Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando.