Animali a Capodanno. Ladispoli: “Niente botti, divertiamoci tutti”

Il Comune di Ladispoli chiede di non mettere in pericolo gli aniamli con i botti di Capodanno: “Risparmi e non metti in pericolo nessuno”

Il Comune di Ladispoli con un post social chiede di non utilizzare i botti di Capodanno per la salvaguardia degli animali e invita ad andare a divertirsi al concerto gratuito di Gianna Nannini in Piazza Falcone a Ladispoli. “Perché sprechi soldi che potresti utilizzare per cose veramente utili? Non è mai troppo tardi per fare una scelta intelligente. Domani sera vieni in Piazza Falcone a vedere Gianna Nannini, l’ingresso è gratuito. Risparmi, non metti in pericolo nessuno e passi una serata indimenticabile”.

Ormai è ben noto che, durante la notte di Capodanno, siano sempre gli animali domestici a rimetterci spaventandosi a causa dello scoppio di petardi e botti di Capodanno. “Perché metti a repentaglio la tua salute, quella altrui e dei nostri amici animali? Divertiamoci tutti!” conclude il Comune di Ladispoli.