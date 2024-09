Ladispoli: arriva Riccardo Lato alla Dinamo

Altro colpo della Pallacanestro Dinamo: arriva Riccardo Lato.

Dalle parti di Via delle Primule non si fermano piu, poche chiacchiere e molti fatti, si potrebbe riassumere cosi l’estate arancio/blu dei dirigenti Dinamo; un po’ a sorpresa ecco infatti l’annuncio di quello che sara’ il nono nuovo giocatore di una squadra completamente rifondata: Riccardo Lato.

Riccardo è un’ala classe 2004 di Roma cresciuto cestisticamente alla UISP XVIII e seppur giovanissimo ha gia’ una carriera cestistica alle spalle degna di un veterano; ha giocato a Fidenza (Parma), Mazzano (Brescia), Palestrina, Reggio Calabria, Ceglie (Brindisi), partecipando sempre a campionati di Eccellenza giovanile e di Serie D e C. Ha avuto anche un’esperienza internazionale nel 2019 in Lituania partecipando alla European Basketball Youth League; ora l’approdo a Ladispoli, dove tutti si augurano possa rimanere il piu’ a lungo possibile.

“Quando ci e’ stato proposto il giocatore siamo rimasti un po’ sconcertati” afferma il Presidente Luigi Fois “Riccardo ci sembrava “un lusso” che non potevamo permetterci; poi lo abbiamo conosciuto e dobbiamo dire che sinceramente abbiamo trovato un ragazzo, una persona, che non solo cestisticamente ha un’esperienza pari forse al doppio dei suoi anni anagrafici, ma anche a livello umano ci ha impressionati positivamente. E quando si e’ sulle stesse frequenze e’ facile trovare una sintonia dove tutto e’ in alta risoluzione”.

“Riccardo e’ un’ala che ai nostri livelli puo’ giocare oltre che da 3 anche da 4” afferma il DS Andrea Ciprigno “molto tecnico, buon tiro, bel fisico, ma soprattutto tenace in difesa e veloce in attacco. Certamente con lui stiamo dando a coach Acconciamessa un’altra importante carta da potersi giocare nel girone sicuramente piu’ competitivo di tutta la Serie D, dove ci sono ben 4 semifinaliste dello scorso anno oltre a nomi storici della pallacanestro romana”.

Queste invece le prime dichiarazioni di Riccardo Lato in maglia Dinamo: “Dopo la stagione passata giocata in Calabria e conclusa poi in Puglia, sono tornato a Roma anche per poter meglio seguire i miei impegni universitari e prendendomi un po’ di tempo per valutare diversi contesti; ora ho scelto la Dinamo, perche’ ho visto che e’ una bella società, fatta di persone veramente appassionate e trasparenti, senza fronzoli. La squadra e’ composta per lo piu’ da ragazzi miei coetanei, il progetto e’ chiaro, ambizioso, difficile… una vera sfida, ma a me piacciono le sfide. Quindi, a prescindere anche da valutazioni di altro tipo, ho deciso di farne parte, e ora con vero entusiamo non vedo l’ora di scendere in campo con la nuova maglia”.

Il 12 ottobre iniziera’ il campionato, in bocca al lupo a Riccardo, in bocca al lupo alla Dinamo.