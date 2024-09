Fiumicino:9° Memorial Matteo Fani camminata non agonistica di solidarietà

9° Memorial Matteo Fani: camminata non agonistica ad Aranova

Sabato 14 settembre alle ore 17.30 si terrà ad Aranova, il “9° Memorial Matteo Fani”, una manifestazione podistica amatoriale e non agonistica, patrocinata dal Comune di Fiumicino ed organizzata dall’ ”Associazione Territoriale – Crescere Insieme”.

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare ed è prevista una quota d’iscrizione di 10 euro per gli adulti e 5 euro per gli Under 18. Il ricavato verrà interamente donato in beneficenza all’”Associazione Davide Ciavattini ONLUS”, attiva dentro e fuori il reparto di oncoematologia dell’Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù”.

La partenza è prevista di fronte alla Parrocchia Nostra Signora di Fatima ed il percorso si snoderà lungo un tracciato di 5,450 km.