Ladispoli, Ardita (FDI): “Colpa di Cerveteri se abbiamo perso i fondi per il collegamento con Fiumicino Aeroporto”

“Se è vero che da una parte i tifosi etruschi possono esultare per il derby di calcio vinto pochi giorni fa meritamente dalla squadra del Presidente Fabio Iurato, dall’altra parte hanno poco da festeggiare perché anche quest’anno è venuto a mancare il finanziamento della Regione Lazio con Zingaretti che nel suo bilancio regionale si è dimenticato di stanziare i fondi per il collegamento Bus “Cerveteri-Ladispoli-Fiumicino Aeroporto e Parco Leonardo”, diciamo un collegamento qualità prezzo 1.40 euro a corsa, molto conveniente per chi lavora e per chi per motivi di lavoro o per viaggio di piacere deve prendere l’aereo a Fiumicino Aeroporto.”

Lo dichiara in un comunicato appena diffuso Giorvanni Ardita, Consigliere Comunale FDI di Ladispoli

“Nulla ha detto e nulla ha fatto – prosegue Ardita – l’amministrazione Pascucci in questi tre anni che è stato sospeso il servizio, c’è chi invece vuole far ripristinare questo servizio molto apprezzato dall’utenza, quanti giovani e meno giovani prendevano il bus da Ladispoli e Cerveteri per andare a fare shopping al Parco Leonardo, riporterò sui banchi della pisana, con i nostri consiglieri regionali FDI sempre pronti a battagliare, questa istanza, perché queste agevolazioni nel dopo Covid sono molto importanti e diciamo che con i mezzi andare a Fiumicino Aeroporto e molto complesso e costoso, bisogna raggiungere le stazioni di Ladispoli e di Campo di Mare prendere il treno scendere a Trastevere e prendere il treno Rock Orte-Fiumicino Aeroporto, certo anche sul tavolo di Trenitalia porteremo la proposta di istituire 1 o 2 treni che partono da Ladispoli e che con la linea Ponte Galeria potrebbero arrivare a Fiumicino Aeroporto, difficile ma non impossibile e magari con il nuovo materiale metropolitano già utilizzato nelle linee del nord Caravaggio potremmo far ottenere un servizio molto utile ai cittadini di Ladispoli e Cerveteri.”