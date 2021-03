Ladispoli, approvato il collaudo della nuova caserma dei Carabinieri

Share Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco Grando: “L’opera contribuirà alla crescita della città”

Approvato il collaudo della nuova Caserma dei Carabinieri a Ladispoli.

Con i lavori della struttura conclusi già da qualche settimana, il collaudatore del Comune, terminato l’incarico, ha inviato i documenti al Rup responsabile del progetto che lo scorso mercoledì ha approvato il collaudo. Contestualmente il Comune ha già provveduto a informare la Prefettura e la stazione dei Carabinieri di Ladispoli.

Tutto pronto per la consegna, dunque, per la fase finale della formalizzazione.

“Come per altre opere già realizzate, la Sara94 è riuscita a completare la struttura e gli alloggi con largo anticipo rispetto alla tabella di marcia prevista”, anticipa in una nota il direttivo aziendale.

“Siamo riusciti ad installare circa 25kw di pannelli solari per l’autoproduzione di energia ed il futuro risparmio; abbiamo inoltre installato un sofisticato sistema di videosorveglianza a servizio del presidio e dell’intero quartiere. Grazie alla preziosa sinergia tra l’arma dei carabinieri e la nostra struttura, siamo riusciti in corso d’opera ad apportare diverse altre importanti migliorie per la perfetta funzionalità operativa della struttura”.

“È stato un percorso molto lungo e difficile – ha aggiunto il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando – però finalmente, dopo 30 anni in cui si è parlato di una Caserma dei Carabinieri nuova a Ladispoli, ora finalmente è arrivata”.

Un valore aggiunto alla città che con la nuova struttura del Cerreto, ora c’è la possibilità di elevare a Tenenza, la stazione dei Carabinieri della città balneare. “Finalmente – ha concluso Grando – possiamo dire di aver realizzato l’opera che contribuirà alla crescita della nostra città”.