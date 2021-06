I genitori potranno presentare domanda dal 15 giugno al 15 settembre

Ladispoli: aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica

Ladispoli: aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica –

L’amministrazione rende noto che dal 15 giugno al 15 settembre sarà possibile effettuare le iscrizioni on-line sul portale e-civis per il Servizio di Refezione Scolastica, per l’anno scolastico 2021/2022, per gli alunni frequentanti gli Istituti Comprensivi del Comune di Ladispoli.

Al fine di agevolare le procedure di iscrizione sulla piattaforma e-civis, sia per coloro che dovranno registrarsi per la prima volta sia per coloro già fruitori del servizio e dovranno riconfermare l’iscrizione, sarà possibile richiedere il recupero delle credenziali per accedere al sistema E-Civis, in comune accordo con il Comune la CIR sarà a disposizione la referente la Sig.ra BIANCA FARINO per l’assistenza al seguente indirizzo [email protected].

Tutte le informazioni sul sito ufficiale del Comune di Ladispoli.

