Ladispoli, ancora un incivile beccato dalle fototrappole

Continua l’abbandono selvaggio dei rifiuti sul territorio comunale. A palazzo Falcone si lavora per raddoppiare l’ammontare delle sanzioni

Sono all’incirca cinque, ad oggi, gli incivili che anziché conferire i loro rifiuti all’isola ecologica hanno deciso di trasformare il territorio in una discarica a cielo aperto.

A ‘beccare’ l’incivile le fototrappole installate sul territorio comunale dall’amministrazione comunale. E così, per lui, è scattata la sanzione di 500 euro.

“Dovrebbero vergognarsi – ha detto il delegato al servizio di igiene urbana, Carmelo Augello – Mi auguro che vedendo le immagini qualcuno si riconosca e capisca la gravità del gesto”.

Ma non è tutto: a palazzo Falcone si lavora per ‘correggere’ l’ordinanza contro l’abbandono dei rifiuti. In particolar modo nella parte relativa all’ammontare della sanzione stessa. Il delegato al servizio di igiene urbana sta verificando la fattibilità di poterla quasi raddoppiare.

Una decisione questa volta a cercare di dissuadere con ancor più forza gli incivili dall’abbandonare i loro rifiuti dove capita prima. “Anche perché – ha spiegato Augello – a pagare sono poi tutti i cittadini”.

