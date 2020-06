Condividi Pin 1 Condivisioni

I cittadini si rivolgono alle autorità competenti per l’installazione di cestini per i rifiuti e per la riqualificazione della piazzetta

“Ladispoli, ancora sporcizia in piazza delle Sirene”

Cartacce, bottiglie di plastica, di vetro. Piazza delle Sirene trasformata in una vera e propria discarica dagli incivili.

A puntare i riflettori sulla situazione di degrado in cui versa la zona sono i cittadini che si appellano ancora una volta agli enti preposti (comune e ditta che si occupa del servizio di igiene urbana).

“Siamo indignati dell’inciviltà delle persone che si siedono in queste due uniche panchine esistenti, consumano e buttano incivilmente tutto per terra”.

“E’ inammissibile”, hanno proseguito i residenti della zona che chiedono all’amministrazione comunale di procedere con l’installazione di almeno due cestini per la raccolta rifiuti (“uno per parte”), in modo tale che “la gente che consuma non butti tutto per terra”.

I cittadini chiedono inoltre una pulizia periodica della piazzetta da parte della ditta preposta.