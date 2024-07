Ladispoli, alle ore 10:00 verrà allestito il “EmerCRI Village”

Ricordiamo che, nell’ambito delle esercitazioni legate al Giubileo del 2025, denominate EmerCRI Lazio 4, e organizzate dal Comitato Regionale Lazio della Croce Rossa Italiana, domani, sabato 6 luglio, verrà allestito a Ladispoli il “EmerCRI Village”.

Di cosa si tratta? In Piazza Rossellini, dalle ore 10:00 alle ore 18:30, si svolgeranno gratuitamente, per i cittadini di ogni fascia di età, delle interessanti e utili attività legate alla prevenzione. I Volontari della Croce Rossa effettueranno misurazioni della glicemia e della pressione, e mostreranno le tecniche di primo soccorso, come quelle di rianimazione

cardio polmonare (anche per bambini), e le manovre di disostruzione pediatriche.

Le tecniche di rianimazione cardio polmonare inizieranno alle ore 17:30 Si parlerà anche degli effetti della guida in stato di ebrezza, e di come affrontare gli eventi di emergenza che possono capitare. Un’occasione unica per apprendere le tecniche e le nozioni che possono salvare la vita dei nostri cari, e non solo.