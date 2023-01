A lanciare l’allarme sono ancora una volta i cittadini. “Si spacciano per avvocati dicendo che qualche figlio ha avuto un incidente”

“Balordi al telefono che si spacciano per avvocati dicendo che qualche figlio ha avuto un incidente”. O ancora: “Girano per le abitazioni spacciandosi per operatori del gas, acqua …” ma così non è.

Ladispoli: è ancora allarme truffe in città

Torna l’allarme truffe in città. E la preoccupazione ancora una volta ricade sugli anziani che vivono soli in casa. I più fragili. Coloro i quali, più degli altri, potrebbero cadere nel tranello, come già accaduto in passato, e aprire così la porta ai malviventi che approfittando della loro ingenuità, potrebbero derubarli dei loro preziosi.

A tornare sull’argomento è stata, sui social, una residente dopo un episodio accaduto alcuni giorni fa a una sua vicina di casa.

Per non parlare poi del caso, il primo registrato nella storia della città balneare, dei finti finanzieri che si sono introdotti nell’abitazione del consigliere Sabrina Fioravanti, con tanto di pistole e finto mandato di perquisizione del tribunale, e che sono abilmente riusciti a sottrarle dei gioielli prima di sparire nel nulla.

I malviventi, in questo caso, hanno anche manipolato le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. Sulla vicenda ora indagano i carabinieri della compagnia di Civitavecchia dopo la denuncia sporta dallo stesso consigliere che, purtroppo, si è accorta troppo tardi del “tranello” nel quale era caduta.

