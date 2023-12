Ladispoli, Alessandra Fattoruso firma un contratto con il concorso Miss Grand International ricoprendo il ruolo di Agente della Regione Lazio –

E’ ufficiale: Alessandra Fattoruso ha firmato un contratto con il concorso Miss Grand International ricoprendo il ruolo di Agente della Regione Lazio. Lo ha rivelato lei stessa in un intervista radiofonica sabato scorso su centro mare radio. Dal 1 Gennaio 2024 si occuperà lei di selezionare le ragazze aspiranti Miss per poi portarle direttamente nella finale nazionale italiana che si svolgerà verso estate 2024. Miss Grand International è un concorso nato in Thailandia nel 2014 fondatore il Presidente Nawat ed approdato in Italia nel 2019. Questo concorso vanta su Instagram 5,8 milioni di follower. Il Direttore Nazionale Italiano è Giuseppe Puzio. Al concorso possono accedere tutte le ragazze dai 18 ai 29 anni. C’è’ anche la categoria Mascotte che va dai 13 ai 17 anni. La ragazza scelta per rappresentare l’Italia parteciperà alla finale mondiale che si svolgerà il 25/10/2024 in Myanmar e sarà impegnata per 1 mese intero.

Un’opportunità incredibile ed assolutamente da non perdere. Per le date ed i luoghi delle selezioni regionali sarà Alessandra Fattoruso Presidente dell’Associazione culturale Tamà da Gennaio a dare tutte le informazioni.

Miss Grand International sposa la campagna umanitaria contro le guerre e contro ogni tipo di violanza ed aiuta i popoli in stato di bisogno inviando loro ogni tipo di bene di prima necessità.