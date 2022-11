Per fortuna non sembra aver colpito le auto in sosta nella via

Ladispoli: albero si abbatte al suolo su via Fiume –

Continuano i disagi per il maltempo che in queste ore sta interessando il litorale romano. I volontari di Protezione civile sono in allerta già da questa mattina per il monitoraggio dei fossi e delle zone più a rischio.

A causa del vento, inoltre, pochi minuti fa, un albero di notevoli dimensioni si è abbattuto al suolo su via Fiume. Per fortuna non sembra aver colpito le auto in sosta.

Sul posto presente la Protezione civile comunale di Ladispoli.