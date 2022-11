L’assessore De Santis: “Lavori realizzati da Italgas a seguito di un accordo”

Ladispoli, al via l’asfaltatura di via delle Magnolie

“Stiamo asfaltando via delle Magnolie, nel quartiere ex Campo sportivo, una delle strade per la quale i residenti ci hanno più volte sollecitato per un definitivo ripristino”. Le parole sono dell’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis.

“I lavori – ha proseguito De Santis – vengono realizzati a cura e spese dell’Ente Italgas a seguito di un accordo, promosso e concretizzato da parte dell’Ufficio Manutenzioni, che ha previsto un’importante opera di compensazione a fronte di ripristini stradali effettuati a seguito di interventi di allaccio e/o manutenzione alla rete del gas non conformi al Regolamento Comunale vigente sugli scavi. Ringrazio il lavoro dell’Ufficio Manutenzioni che vigila sugli interventi effettuati dagli enti gestori dei sottoservizi in ottemperanza al suddetto Regolamento ed anche in considerazione degli importanti investimenti effettuati negli ultimi 5 anni sul territorio comunale”.

“E’ nostra intenzione – ha concluso De Santis – continuare l’opera di riqualificazione della pavimentazione stradale del nostro Comune e stiamo lavorando per il prossimo progetto che investirà oltre le strade, anche i camminamenti pedonali”.