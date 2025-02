Ladispoli, al via la Stagione Concertistica 2025 dell’Associazione Massimo Freccia –

Venerdì 28 febbraio alle ore 20.30, presso il Teatro Marco Vannini di Ladispoli, primo appuntamento della rassegna di concerti realizzati dall’AMF in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della città di Ladispoli.

Si esibirà il “Quartetto Italiano di Clarinetti” con musiche che spaziano da Vivaldi a Paganini, a Gardel in originali ed accattivanti elaborazioni per questo particolare gruppo cameristico.

Il Quartetto Italiano di Clarinetti è una recente formazione che si è subito messa in luce per l’altissima professionalità ricca di verve; ne fanno parte Il Quartetto italiano di Clarinetti è nato nel 2022 da un progetto musicale cameristico di Luciano Cascioli e Luigi Scognamiglio.

Nelle varie sale da concerto, la compagine musicale si è subito messa in luce per l’altissima professionalità ricca di verveesecutiva, mettendo in luci le varie caratteristiche tecnico espressive dell’intera famiglia dei clarinetti.

Ne fanno parte: Davide Pellegri, Iacopo Scandale, Luigi Scognamiglio e Luciano Cascioli.

Formati al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, hanno ricoperto importanti ruoli nelle principali Istituzioni bandistiche nazionali, da quella dell’Esercito Italiano a quella dell’Arma dei Carabinieri, esibendosi, anche in ruoli solistici presso i più prestigiosi teatri italiani ed esteri.