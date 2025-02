Adottato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), uno strumento essenziale per rendere la città sempre più accessibile e inclusiva

Cerveteri adotta il P.E.B.A.: un passo fondamentale per un futuro inclusivo

Il piano si propone di individuare, rimuovere e prevenire le barriere sensoriali, fisiche e cognitive presenti sul territorio, garantendo a tutti una mobilità più agevole e sicura.

Le tavole del P.E.B.A. sono disponibili per la consultazione all’interno della sezione dedicata del sito web comunale https://www.comune.cerveteri.rm.it/novita/peba-piano-eliminazione-barriere-architettoniche e presso la Sede Comunale di Cerveteri, Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

A partire da oggi 26 febbraio, data di deposito del piano, tutti i cittadini interessati avranno 30 giorni di tempo per prenderne visione. Successivamente, entro il termine dei successivi 30 giorni, sarà possibile presentare le osservazioni.

Le osservazioni dovranno essere inoltrate presso gli uffici del protocollo del Comune o trasmesse via PEC all’indirizzo: [email protected].

Al termine del periodo di raccolta delle osservazioni, il P.E.B.A. sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale, che valuterà e controdedurrà le osservazioni ricevute.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Matteo Luchetti, ha sottolineato l’importanza di questo strumento strategico: “L’adozione del P.E.B.A. rappresenta un impegno concreto della nostra Amministrazione per migliorare la qualità della vita di tutti, in particolare delle persone con disabilità. Grazie a questo piano potremo pianificare interventi mirati e garantire una città sempre più vivibile e accessibile, al fine di garantire un ambiente urbano più equo e fruibile per tutti, consapevole che l’accessibilità è un diritto fondamentale e un valore imprescindibile per una comunità moderna e solidale.”

Anche il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, ha espresso la sua soddisfazione per questo traguardo: “Abbiamo sempre creduto nei valori dell’inclusione e dell’accessibilità, e l’adozione del P.E.B.A. è un passo fondamentale in questa direzione. Cerveteri deve essere una città in cui ogni cittadino, senza distinzione, possa muoversi liberamente e in sicurezza, Invitiamo tutti a partecipare attivamente al processo di consultazione per rendere il piano ancora più efficace e condiviso. L’impegno dell’Amministrazione su questa tematica così rilevante è stato sempre concreto: ne è un esempio la nascita della prima spiaggia inclusiva LIBERAMENTE accessibile nel 2021, un progetto che da quattro anni continuiamo a portare avanti con orgoglio, garantendo a tutti il diritto di vivere la spiaggia libera e il nostro mare senza barriere.”

“Desidero inoltre ringraziare tutto il personale dell’Ufficio dei Lavori Pubblici per l’ottimo lavoro svolto. Un ringraziamento particolare va all’Assessore Matteo Luchetti, al Dirigente Arch. Bettoni e al Funzionario Arch. Nunnari per la loro dedizione e professionalità. Grazie al loro costante impegno, stanno portando avanti con determinazione numerosi progetti strategici per la crescita e il miglioramento della nostra città. Inoltre ci tengo a ringraziare l’ex Assessore Francesca Appetiti e la delegata ai PEBA Ivana Paoluzzi per l’importante contributo che hanno dato per la stesura del Piano.”