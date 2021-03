Share Pin 3 Condivisioni

Programmata anche l’iniziativa per una scultura dedicata ad Angelo Vassallo

Ladispoli, al via la sesta edizione della Marcia degli Alberi

In questi ultimi anni un gruppo di associazioni locali di Ladispoli e Cerveteri si è distinto per aver dato vita a numerose azioni di stampo ambientale e non solo. Tra di esse vi è sicuramente la “Marcia degli Alberi”, una iniziativa molto partecipata che nel prossimo autunno sarà ripetuta, giungendo così alla sua 6^ edizione.

Come negli anni scorsi, l’iniziativa consisterà nel mettere a dimora dei piccoli alberi (almeno 25) in un giardino pubblico. L’area prescelta è ancora il giardino “Angelo Vassallo” di Viale Mediterraneo, nel quartiere Campo Sportivo di Ladispoli.

Le stesse associazioni hanno ideato e programmato anche la realizzazione di una scultura dedicata ad Angelo Vassallo, il “Sindaco pescatore”, difensore dell’ambiente e della legalità ucciso nel 2010 in un attentato di sospetta matrice camorristica.

L’opera sarà realizzata dallo scultore Napoleon Alberto R. Ladispoli è sempre stata sensibile alla vicenda di Vassallo, organizzando incontri, flash-mob e richiedendo l’intitolazione di un giardino in suo ricordo. L’iniziativa ha il patrocinio della Fondazione “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”.

Ambedue le iniziative sono state protocollate al Comune di Ladispoli, con la richiesta delle necessarie autorizzazioni e del patrocinio gratuito.



Le associazioni de “La Marcia degli Alberi”