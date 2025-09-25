Ladispoli, al via “Corrispondenze 2025”: un mese di danza contemporanea

Dal 28 settembre al 2 novembre 2025, la danza contemporanea è protagonista a Ladispoli con “Corrispondenze 2025”, il festival ideato dalla coreografa Paola Sorressa. Lo Spazio Agorà ospiterà un ricco calendario di spettacoli che esplorano temi come identità, memoria e cambiamento.
L’inaugurazione, il 28 settembre, vedrà in scena gli spettacoli ICT(US) della Compagnia Borderline e Respiro di Petranuradanza.
Tra gli appuntamenti principali:
- 11 ottobre: Street Tale di Marco Munno e l’atteso debutto della compagnia spagnola Larumbe Danza con El susurro del tiempo.
- 25 ottobre: Una serata dedicata a tre diverse coreografie, tra cui Infinitamente mutabile e AQuarium.
- 26 ottobre: Spazio ai nuovi talenti con il progetto NVED 2025.
- 2 novembre: Gran finale con Acqua madre di Elisa Barucchieri.
Oltre agli spettacoli, il festival offre masterclass con coreografi di fama internazionale. Un’occasione unica per vivere la danza a 360 gradi.