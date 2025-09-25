Acea Ato 2 – Roma, X Municipio, giovedì 25 settembre sospensione idrica programmata

Si comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria, giovedì 25 settembre dalle ore 09:00 alle 20:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nelle seguenti vie del Municipio X: via francesco landino.
Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.
Acea Ato 2 si scusa per il disagio.