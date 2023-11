Ladispoli, al Di Vittorio torna l’appuntamento con la Comunità Incontro di Don Pierino Gelmini

Prevenire le dipendenze per vincerle: all’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” torna l’appuntamento con la Comunità Incontro di Don Pierino Gelmini

Vincere le dipendenze si può. E’ il messaggio che l’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” vuole lanciare da anni, con l’aiuto della “Comunità Incontro” di Don Pierino Gelmini, grazie ad un Progetto di Educazione alla Salute e alla Cittadinanza coordinato dalla Prof.ssa Dina Cerroni, Docente di Lingua Francese dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli. Martedì 28 novembre nell’Aula Magna di Via Y. De Begnac 6, si svolgerà l’incontro di presentazione dello Staff di Molino Silla e del nuovo Progetto di Prevenzione “Meet Life” finanziato dal Dipartimento per le Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Questa giornata si inserisce in un Programma di attività che si pongono come obiettivo il contrasto ad atteggiamenti devianti e comportamenti a rischio. – ha spiegato la Prof.ssa Cerroni – La Comunità Incontro, che collabora con il nostro Istituto da diversi anni, è da sempre impegnata in iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sui rischi e sulle conseguenze della dipendenza patologica. L’informazione corretta e la conoscenza sono strumenti indispensabili per educare alla salute e alla vita. I dati della Relazione 2023 sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, presentati recentemente al Parlamento, evidenziano purtroppo un preoccupante aumento dei consumi sia nella fascia 18-64 anni, sia in quella 15-19 anni, che ci riguarda più da vicino. E i trend non sono migliori per l’alcolismo o la ludopatia. Non possiamo rimanere spettatori. – ha concluso la Prof.ssa Cerroni – E’ nostro dovere mettere in campo ogni possibile strategia formativa per contrastare questa drammatica deriva. Desidero ringraziare dunque la Comunità Incontro per il suo prezioso supporto. Fare rete con un’Associazione che opera da decenni in questo settore rappresenta per noi un’opportunità straordinaria per continuare, insieme, un’indispensabile battaglia in difesa del futuro e della vita”.