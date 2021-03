Ladispoli, al Conad di Viale Europa vinta una Lancia Y grazie ad un concorso solidale

Share Pin 1 Condivisioni

Al Conad Superstore di Ladispoli (RM), vinta una Lancia Ypsilon Hybrid Gold, nell’ambito della 7° edizione della campagna natalizia di solidarietà che ha portato 55.000 euro alla Fondazione Bambino Gesù di Roma

La solidarietà premia sempre. Grazie al “Concorso sotto l’albero”, collegato alla campagna solidale “Con tutto il Cuore” lanciata da Conad Nord Ovest nel periodo natalizio, è stata consegnata oggi al fortunato vincitore, presso il Conad Superstore di Corso Europa, una nuovissima Lancia Ypsilon Hybrid Gold, l’elegante citycar ibrida attenta all’ambiente.

Una vincita che nasce da un gesto di solidarietà che abbraccia e sostiene virtualmente tutti i bambini ricoverati all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù e che dimostra ancora una volta l’importanza di essere una comunità che mette le persone al primo posto. Una solidarietà vissuta sul territorio, legata ad una partecipazione sentita e condivisa, ma soprattutto in grado di dare risposte concrete. La dimostrazione tangibile che anche un piccolo gesto di solidarietà può fare la differenza. Infatti, grazie alla generosità dei numerosi clienti che hanno scelto di acquistare le decorazioni natalizie legate alla campagna, è stato possibile sostenere importanti strutture pediatriche delle Regioni in cui opera la Cooperativa.

L’iniziativa prevedeva che ad ogni decorazione acquistata dai clienti durante le festività fosse abbinato un codice gioco e con un semplice sms, gli stessi clienti, hanno potuto partecipare all’estrazione finale di dodici Lancia Ypsilon Hybrid Gold e di 60 prepagate Conad dal valore di 3000 euro ciascuna.

La consegna della nuova auto fiammante è avvenuta per mano del direttore del Conad Superstore di Corso Europa durante l’evento di premiazione che haseguito tutte le regole di protezione dal Covid-19 e coinvolto tutti i clienti e il personale del punto vendita con l’immancabile scatto fotografico di rito con il fortunato vincitore.

“Siamo particolarmente orgogliosi di premiare la fedeltà dei nostri affezionati clienti – dichiara il Direttore Rete Lazio di Conad Nord Ovest Ivano Iacomelli – soprattutto in questo periodo così difficile anche dal punto di vista economico e che vede tutti noi messi a dura prova. Concorrere alla crescita e al miglioramento della qualità di vita delle persone e delle comunità che ci ospitano sono per noi di Conad obiettivi imprescindibili. Solidarietà, rispetto per il territorio, attenzione alle persone sono i valori che da sempre ispirano il nostro lavoro ed i risultati della campagna solidale natalizia ne sono testimonianza e conferma.”

Grazie al coinvolgimento e alla grande partecipazione dei clienti, attraverso “Con tutto il Cuore”, Conad Nord Ovest ha raccolto e già devoluto lo scorso mese 55 mila euro alla Fondazione Bambino Gesù per l’acquisto di una sofisticata apparecchiatura destinata alla Struttura Complessa di Terapie Cellulari Innovative dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Si tratta di uno strumento di grande utilità nel campo della ricerca applicata alla caratterizzazione della risposta immunitaria nei bambini affetti da Covid-19, potendo individuare nuovi marcatori predittivi di sindromi acute. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna sociale “Abbraccia la Ricerca” promossa dalla Fondazione Bambino Gesù per sostenere gli studi sulle possibili conseguenze del Covid-19 nei neonati e nei bambini.

L’iniziativa Con tutto il Cuore, avviata da Conad Nord Ovest lo scorso novembre e conclusasi a fine dicembre, solo nell’ultima edizione, ha donato complessivamente ben 400.000 euro a favore di importanti realtà pediatriche del territorio di competenza di Conad Nord Ovest.