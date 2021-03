Il Comandante della 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali in visita al 17° Stormo Incursori di Furbara

Share Pin 0 Condivisioni

l Generale di Brigata Riccardo Rinaldi, ha visitato lo Stormo e le aree in cui si addestrano gli Incursori dell’Aeronautica

Giovedì 04 marzo, il Generale di Brigata Riccardo Rinaldi ha effettuato una visita conoscitiva presso il 17° Stormo Incursori, ente gerarchicamente dipendente dalla 1^ B.A.O.S., sede della componente “Forze Speciali” dell’Aeronautica militare.

Al suo arrivo, il Generale Rinaldi, insieme al suo staff, è stato ricevuto dal Colonnello Andrea Esposito, comandante del 17° Stormo Incursori.

La visita è iniziata con un briefing, in cui il Colonnello Esposito ha illustrato la missione e le caratteristiche peculiari inerenti alle operazioni speciali, nonché le capacità che lo Stormo è in grado di offrire sia all’Aeronautica Militare, come moltiplicatore di forza agli assetti di volo, che al comparto della Difesa Nazionale, per far fronte alle eventuali condizioni di crisi. Durante il briefing sono stati messi in luce i piani di sviluppo strutturali che investiranno lo Stormo, tra cui la realizzazione del Comando della 1^ B.A.O.S. che gli permetterà di avere una soddisfacente e definitiva sistemazione logistica sul sedime aeroportuale di Furbara, e di portare a regime la sua piena efficienza.

Per il Generale Rinaldi è stato un vero e proprio ritorno al passato in quanto, dal 2011 al 2013, fu comandante del 17° Stormo. In questa visita ha potuto constatare le accresciute capacità dello Stormo, soprattutto nel settore addestrativo, dove ha riscontrato le attività di formazione del 2° Corso delle Forze per le Operazioni Speciali dell’Aeronautica Militare (FOSAM) attualmente in atto, che permettono di preparare e qualificare personale Incursori e di Supporto Tattico alle

Operazioni Speciali (STOS).

Le Forze Speciali dell’Aeronautica Militare sono ispirate a criteri di alta specializzazione, versatilità d’impiego ed alti livelli di prontezza operativa. Si inseriscono nel complesso del Comparto Forze Speciali nazionale, gestito dal Comando per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS), con capacità operative prettamente aeronautiche, fondamentali per agire in contesti operativi complessi, quali sistemi d’arma coesi ed integrati nei pacchetti capacitivi aerei, fungenti da moltiplicatore del Potere Aereo.

Il 17° Stormo Incursori ha inoltre il compito di selezionare, formare, addestrare ed approntare personale Incursore, operatori per il Supporto Tattico alle Operazioni Speciali (STOS) ed artificieri EOD per l’impiego operativo in contesti particolarmente rischiosi e sensibili. Il 17° Stormo Incursori dipende gerarchicamente dalla 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali in seno del Comando della Squadra Aerea.